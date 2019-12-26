На вокзале Симферополя силачи на 9 метров сдвинули тысячетонный состав

В честь возобновления сообщения между полуостровом и материковой Россией, силачи из Севастополя, Крыма и Ростова-на-Дону установили рекорд страны.

Спортсмены буксировали 12 вагонов общим весом почти тысяча тонн. Железнодорожный состав одновременно тянули три атлета: Михаил Паллер, Михаил Иванов и Алексей Савченко. Все они имеют звания мастеров спорта. Изначально планировалось, что на рекорд выйдут только два спортсмена. Однако, в ходе подготовки один получил травму. С поставленной задачей справлялись уже втроём. В итоге, тысячетонную громаду русские богатыри протащили девять метров и 10 сантиметров.

«Планировалось две попытки – одна поменьше, другая – побольше. Но, видимо, Крымская железная дорога в нас настолько верит, что первую попытку мы решили не делать. Он не сразу сдвинулся, может, это связано с погодными условиями, но потом пошёл. Но это было тяжелее, чем на репетиции», – делится мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Паллер.

Он с коллегами поставили задачу: не только установить рекорд России, но и привлечь общественное внимание к историческому событию – соединению Крыма с материковой частью страны с помощью железнодорожного сообщения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь