На вооружение ВМФ России поступил малый ракетный корабль «Советск»

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– Подводники Тихоокеанского флота тренировались эвакуироваться через торпедный аппарат затонувшей подлодки.
– Подразделения Балтийском флоте прошли проверку и теперь претендуют на звания ударных.
– Балтийский флот пополнил малый ракетный корабль «Советск» проекта 22800 “Каракурт”.
– Гидрографическое судно “Горизонт” Северного флота вернулось из экспедиции по изучению арктических островов.
– Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» будет участвовать в праздновании годовщины Наваринского сражения в Греции.
– В Крыму летчики Северного флота тренируются на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА, имитирующем палубу авианосца.
Источник: Вести.Севастополь