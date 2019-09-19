На время «Велоночи» будет ограничено движение в центре Севастополя

21 сентября в Севастополе пройдет всероссийская акция «Велоночь»: сотни велосипедистов проедут по центральным улицам города.

Маршрут велопарада начнется на площади Нахимова, оттуда по проспекту колонна двинется в сторону площади Лазарева, а потом через Большую Морскую, Гоголя, проспекту Генерала Острякова выедет к ТЦ «Океан». Оттуда участники акции проследуют по улицам Маршала Бирюзова и Николая Музыки, по 4-ой Бастионной спустятся на площадь Ушакова и по ул. Ленина вернутся к месту старта – на площадь Нахимова.

Движение всех видов транспорта по маршруту велопробега будет перекрыто с 21 до 22 часов. Сразу после проезда колонны улицы будут открываться.

Участников велопарада ждет розыгрыш призов и выступление севастопольской группы «Сатисфакция». Среди велосипедистов пройдет конкурс на самый светящийся велосипед и самую безопасную вело-экипировку. Организаторы просят участников приезжать в карнавальных костюмах. Регистрация на площади Нахимова начнется в 19 часов.

Троллейбусы будут курсировать до часу ночи. Продлят работу 4 маршрутов: №7, №9, №10, №12.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта crimeapress.info

Источник: Вести.Севастополь