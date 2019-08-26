На всей территории Севастополя вводится противопожарный режим

До этого особый противопожарный режим действовал лишь в лесных массивах, на землях сельхозназначения, примыкающих к автомобильным дорогам близ села Морозовка и в районе Инкермана. Его установили 9 августа на 21 день.
И вот сегодня правительство решило ввести такой режим уже на всей территории города – эта неделя ожидается очень жаркой и сухой.
По правилам противопожарного режима, нельзя разводить костры и жарить шашлыки на мангале, жечь сухую траву. Также в леса запрещен въезд автомобильного транспорта.
Нарушение особого противопожарного режима физическим лицам грозит штрафом от 2 000 до 4 000 рублей, юридическим – от 200 000 до 400 000.
На прошлой неделе в Севастополе зафиксировано 40 пожаров, из них 4 – природного характера.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь