На всей территории Севастополя вводится противопожарный режим

До этого особый противопожарный режим действовал лишь в лесных массивах, на землях сельхозназначения, примыкающих к автомобильным дорогам близ села Морозовка и в районе Инкермана. Его установили 9 августа на 21 день.

И вот сегодня правительство решило ввести такой режим уже на всей территории города – эта неделя ожидается очень жаркой и сухой.

По правилам противопожарного режима, нельзя разводить костры и жарить шашлыки на мангале, жечь сухую траву. Также в леса запрещен въезд автомобильного транспорта.

Нарушение особого противопожарного режима физическим лицам грозит штрафом от 2 000 до 4 000 рублей, юридическим – от 200 000 до 400 000.

На прошлой неделе в Севастополе зафиксировано 40 пожаров, из них 4 – природного характера.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь