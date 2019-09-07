На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД

7 сентября 2019     25
На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД

Установка приборов видеофиксации запланирована на следующий год.

В 2020 году на трассе «Таврида», всей протяжённости, будут установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.

«Будут установлены камеры в первом квартале 2020 года», – рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время беседы с политологом Сергеем Михеевым на телеканале «Крым 24».

По мнению Аксёнова, установка камер поможет дисциплинировать водителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь

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На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД

Установка приборов видеофиксации запланирована на следующий год. В 2020 году на трассе «Таврида», всей протяжённости, будут установлены камеры фиксации нарушений …



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