На Всемирных армейских играх Антон Брачев завоевал две медали

25 октября 2019     10
На Всемирных армейских играх Антон Брачев завоевал две медали

Севастопольский дзюдоист занял первое место в командном турнире и стал обладателем бронзовой медали в весе свыше 100 кг на VII Всемирных армейских играх, которые прошли в китайском Ухане.

Этот турнир стал самым массовым по числу участников за всю его историю. За медали в 29 видах спорта боролись 9300 военных спортсменов из 109 стран.

Сборную Вооруженных Сил России представляли 257 атлетов в 23 видах спорта.

В стартовом поединке прапорщик Антон Брачев победил украинца Андрея Колесника, но в следующей схватке уступил будущему финалисту турнира Бекмуроду Олтибоеву из Узбекистана, сообщила пресс-служба федерации дзюдо Севастополя.

Из всех последующих поединков Брачев уже вышел победителем. Чистым броском он выиграл у монгола Хутага Тсохгерела, дважды бросил иранца Мостафу Аханфоруша, а в борьбе за “бронзу” в таком же стиле победил француза Йозефа Тернеца.

На следующий день сборная России стала лучшей в командном первенстве. На прошлых Всемирных военных играх россияне уступили в финале командных соревнований по дзюдо тогдашним хозяевам – бразильцам – со счетом 3:2 и говорили, что их засудили. Теперь взят убедительный реванш.

В начале сентября Антон Брачев стал первым в истории города-героя чемпионом России по дзюдо.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото федерации дзюдо Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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