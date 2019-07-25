На втором и третьем участках трассы «Таврида» изменилась схема движения

Сегодня, 25 июля, с 15 часов весь легковой транспорт на 85-километровом участке от поселка Приморский до Белогорска перенаправлен на третью и четвертую полосы. Движение по двум полосам, открытым в конце прошлого года, будет прекращено. Там начнется подготовка к укладке третьего – последнего – слоя асфальтобетона.

Как сообщает Крым Пресс, транспорт грузоподъемностью свыше 12 тонн, движущийся в сторону Симферополя, с Приморской развязки «Тавриды» будет поворачивать к поселку Приморский, после чего поедет по старой дороге Феодосия – Белогорск – Симферополь до Симферопольского района. Выехать на «Тавриду» он сможет на Белогорской транспортной развязке в конце третьего этапа трассы.

Грузовики, едущие из Симферополя в сторону Керчи, проедут по четвертому участку «Тавриды» и свернут на старую дорогу через Белогорск. А потом на Приморской развязке они смогут вернуться на новую федеральную трассу.

На участке протяженностью в 190 километров пока уложены два слоя асфальтобетона. К концу 2020 года трасса должна быть полностью готова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь