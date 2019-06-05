На выборах в ЗАКС избиратели смогут проголосовать на любом участке

5 июня 2019     19
На выборах в ЗАКС избиратели смогут проголосовать на любом участке

Система “мобильный избиратель” уже была опробована в прошлом году на выборах Президента России.

Только в Севастополе ей воспользовались почти 12 тысяч человек. В целом же в городе на 1 января 2019 года зафиксировано 313 тысяч избирателей. На проведение выборов из городского бюджета в этом году будет потрачено более 40 миллионов рублей. Сообщил сегодня председатель Севизбиркома Сергей Даниленко.

На 90 участках – это половина от общего числа – установят автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней последней модификации. По факту избирательная кампания в Севастополе начнётся с 9 июня после публикации постановления законодательного собрания о назначении выборов.

«Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия освобождены от сбора подписей в поддержку кандидатов, – рассказывает Сергей Даниленко, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии. – Остальные политические партии, кандидаты от политических партий по мажоритарным округам, самовыдвиженцы осуществляют сбор подписей избирателей в свою поддержку».

В зависимости от округа число подписей, которые нужно собрать кандидатам, варьируется от 1060 до 1290. Сдать их на проверку кандидат обязан до 18:00 13 июля.

 

Источник: Вести Севастополя

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