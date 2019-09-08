На выборах в Севастополе могут быть «наблюдатели» от платформы Навального «Голос»

8 сентября 2019     24
На выборах в Севастополе могут быть «наблюдатели» от платформы Навального «Голос»

В Севастополе замечены наблюдатели от платформы “Голос” Алексея Навального. Сейчас эта информация проверяется Севизбиркомом.

“Для меня это удивительно, – сообщил журналистам Сергей Даниленко. – Никогда их представители ни в качестве кандидатов, ни в качестве технологов, ни в качестве наблюдателей не участвовали в выборах на территории полуострова. Потому что для этой либеральной оппозиционной платформы Крыма не существует. Или изменилась их позиция, или позиция тех, кто их пригласил, но обычно они с людьми Навального не контактировали. Чаще всего они являются не наблюдателями, да, среди них есть наблюдатели, но также много и провокаторов, такая технология существует. И то, что они появились, это нехороший знак”.

Как официальные наблюдатели они не зарегистрированы, но на участки они могут попасть под видом наблюдателей от партий или как представители аккредитованных на выборы СМИ. 

Международных наблюдателей на выборах в Севастополе и Крыму нет. Но от американского Центра гражданских инициатив на территории полуострова находятся 4 человека, сообщил председатель СРО Союза журналистов России Сергей Горбачёв. Цель – промониторить ситуацию, узнать общественные настроения. 

“Их интересует только одно: отношение севастопольцев к событиям 2014 года. Я думаю, севастопольцы их не разочаруют”, – добавил Горбачёв.

Источник: Вести.Севастополь

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