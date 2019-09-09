На выборы в Севастополе пришли 29,12% избирателей

По информации на 11:00 9 сентября голоса между партиями, прошедшими в Законодательное собрание, распределились следующим образом:

Выборы в Единый день голосования, 8 сентября, прошли в Севастополе при достаточно невысокой явке – 29,12%.

В Мосгордуму седьмого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции В столице России обработали 99,5% протоколов участковых избирательных комиссий. В Мосгордуму 7-ого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции. С …



В Севастополе выявлено более 20 преступлений Севастопольские правоохранители обнаружили более 20 преступлений во время операции «Быт». Она была нацелена на профилактику нарушений закона лицами, которые склонны …



Воинов, погибших при Первой обороне Севастополя, перезахоронили на Братском кладбище Останки 37 солдат и сестры милосердия предали земле с воинскими почестями. После получения официального разрешения, неизвестные защитники Севастополя были торжественно …



На выборы в Севастополе пришли 29,12% избирателей Выборы в Единый день голосования, 8 сентября, прошли в Севастополе при достаточно невысокой явке – 29,12%. По информации на 11:00 …

