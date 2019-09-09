На выборы в Севастополе пришли 29,12% избирателей

Выборы в Единый день голосования, 8 сентября, прошли в Севастополе при достаточно невысокой явке – 29,12%.
По информации на 11:00 9 сентября голоса между партиями, прошедшими в Законодательное собрание, распределились следующим образом:
«Единая Россия» – 38,50%;
КПРФ – 18,70%;
ЛДПР 18,55%;
«Справедливая Россия» – 8,78%;
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 6,87%;
«Коммунисты России» – 3,81%.
Данные не окончательные. Подсчёт продолжается.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь