На выезде из Симферополя грузовик снес опору

Сегодня рано утром напротив торгового центра «Метро» на Евпаторийском шоссе Симферополя грузовик врезался в опору троллейбусной контактной сети и снес ее. Были порваны провода.

В результате аварии образовался затор длиной более километра, сообщает Крыминформ.

Сотрудникам госпредприятия «Крымтроллейбус» пришлось демонтировать опору и заняться восстановлением контактной сети, потому что было порвано много проводов, сообщили агентству на предприятии.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото агентства Крыминформ

Источник: Вести.Севастополь