На выпускных вечерах в школах дежурят сотрудники МЧС

Главное управление МЧС по Севастополю принимает участие в подготовке и проведении школьных выпускных вечеров. Там напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и категорическом запрете использования пиротехники. Это распоряжение федерального министерства касается не только Севастополя, но и всех регионов страны.

«Во время проведения вечеров все наши сотрудники будут нести дежурство в каждой школе с целью обеспечения безопасности и оказания помощи администрациям школ в вопросах соблюдения комплексной безопасности в целом. Будем надеяться, что всё пройдёт без эксцессов», – цитирует пресс-служба ведомства заместителя начальника главного управления МЧС России по Севастополю Эдуарда Кустова.

Выпускные в Севастополе продлятся до 2 июля. В Севастополе 57 средних школ. По информации департамента образования, 70% из них планируют не только официальные торжества с выдачей аттестатов, но и неофициальные.

К обеспечению безопасности на выпускных также привлечены сотрудники МВД и Росгвардии.

Источник: Вести.Севастополь