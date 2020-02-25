На высоте в 1283 метра застрял автомобиль с жителями Симферополя

25 февраля 2020     12
На высоте в 1283 метра застрял автомобиль с жителями Симферополя

Настоящим приключением обернулась поездка в горы для двух жителей Симферополя 1980 и 1987 годов рождения. На легковом автомобиле «Нива» они решили покорить вершину Тырке-Яйла и застряли там: машина сломалась.

Молодые люди обратились за помощью в МЧС. К ним выдвинулась дежурная смена специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Они прибыли к высоте 1283 метров, но дальше проехать не смогли из-за сложного рельефа и отправились на поиски пешком.

Было уже около 18 часов, когда с туристами удалось установить звуковой и визуальный контакт. Молодые люди были обнаружены в районе Стол-Горы. Сотрудники МЧС поняли, что своими силами не справятся, и вызвали подкрепление. В район происшествия выехал ещё один спасатель на автомобиле повышенной проходимости. Молодых людей доставили в Симферополь. В медицинской помощи они не нуждались.

«Некоторые места в горах сейчас просто непроходимы из-за размытия грунта, снега и гололедицы, в связи с чем МЧС Республики Крым рекомендует воздержаться от поездок или походов в горную местность», – сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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