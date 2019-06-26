На выставке в Севастополе расскажут о подвигах партизан

26 июня 2019     15
На выставке в Севастополе расскажут о подвигах партизан

В мемориальном комплексе «Малахов Курган» 29 июня, в День партизан и подпольщиков, состоится открытие выставки «Вклад советских партизан в Итальянское Сопротивление», посвященной участию советских граждан в партизанском движении в Италии в годы Второй Мировой войны.

В преддверии памятной даты Севастопольский военно-исторический музей-заповедник представляет выставку «Одна на всех Победа», созданную на основе предметов из фондовой коллекции. Посетители смогут открыть для себя новые страницы истории советских партизан. После обороны Севастополя бойцы сразу же влились в партизанские движения не только Италии, но также Чехословакии, Польши, Греции, Бельгии и Югославии. В глубоком тылу в Германии они помогали населению и приближали Победу.
Выставка проходит в рамках 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В ее основе – исторические документы и фотографии. Они уже экспонировались в марте 2019 года в Доме Российского исторического общества в Москве.
Организаторы – Российское историческое общество и Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.

Никита Железняк
Фото historyrussia.org

Источник: Вести.Севастополь

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