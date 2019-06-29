На выходных в Крыму и Севастополе температура воздуха продолжит понижаться

29 июня 2019     19
На выходных в Крыму и Севастополе температура воздуха продолжит понижаться

В воскресенье в Крыму и Севастополе температура воздуха продолжит понижаться. Ветер будет умеренным, но сохранит северо-западное направление. Возможны дожди с грозами.

Температура воздуха ночью будет 9-14°, на побережье и в горах –  15…20°; днем – в пределах 21-26 градусов тепла. Такой прогноз 29 июня сделали специалисты Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот со следующей недели столбики термометров днём вновь начнут показывать выше 30-ти. Влияние на погоду окажет субтропический Азорский антициклон. Минимальная температура составит 15 градусов, а максимальная +33.

Источник: Вести.Севастополь

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