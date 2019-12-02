На гастрономическую карту Крыма нанесли больше тысячи объектов

В Крыму создали гастрономическую карту полуострова – интернет-каталог, в котором будет собрана вся информация о производителях продуктов, фермерских хозяйствах кафе и ресторанах с прямыми ссылками на их сайты.

В Ассоциации «Туристический альянс Крыма» создают такую карту, чтобы наладить взаимодействие между ресторанами, которые популяризируют крымскую кухню, и производителями этой продукции, потому что зачастую многие из них даже не подозревают о существовании друг друга.

К разработке карты привлекли не только крупных производителей, но и маленькие хозяйства: сыроварни, устрично-мидийные фермы, винодельни. В каталоге уже есть данные о тысяче объектов. И он постоянно будет пополняться новыми адресами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь