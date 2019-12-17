На главной елке Севастополя зажглись огни

Севастопольская ёлка приобреталась по частям в разных регионах России, и только местным разработчикам пришла в голову идея установить на верхушке световой шар. Это сделало севастопольскую hi-tec ёлку с 72 светодиодными нитями уникальной. Ещё три уникальных уменьшенных копии появятся до Нового года в Терновке, Балаклаве и Верхнесадовом. Отличаться они будут размерами и количеством светодиодных нитей – 22 вместо 72.

Светомузыкальное шоу будет включаться каждые 30-40 минут. Ещё одно ноу-хау Севастополя – синхронизация света и звука.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь