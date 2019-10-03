На горе Аю-Даг в темноте заблудились двое туристов

В среду вечером в службу спасения поступила информация, что со стороны скального участка горы Аю-Даг на протяжении получаса фонарем кто-то подает сигналы бедствия. К месту выдвинулась дежурная группа Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС».

Сначала спасатели встретились с очевидцем, который увидел сигналы бедствия и позвонил в МЧС. Дальше они установили с заблудившимися голосовой, а потом и визуальный контакт, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Как выяснилось, двое мужчин отклонились от туристической тропы, оказались на сложном скальном участке и не смогли самостоятельно продолжить движение.

С опасного места их пришлось эвакуировать с помощью альпинистского снаряжения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь