На горе Таз-Тау в Крыму упал парапланерист

Накануне, 11 августа, на горе Таз-Тау в Симферопольском районе упал парапланерист – молодой человек 1977 года рождения. Он не мог самостоятельно двигаться.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, к месту происшествия направилась дежурная смена Симферопольского отряда «КРЫМ- СПАС». Спасатели нашли парапланериста, который жаловался на острую боль в шейном отделе позвоночника. Ему наложили воротник Шанца и на носилках донесли до служебного автомобиля повышенной проходимости. В селе Мраморное под горой спасатели передали молодого человека врачам скорой помощи.

С начала 2019 года специалисты «КРЫМ-СПАС» уже 4 раза оказывали помощь пострадавшим парапланеристам. И не первый раз именно на горе Таз- Тау.

«Парапланеризм – один из экстремальных видов спорта, который подразумевает немалую опасность. Увлекающимся парапланеризмом необходимо всегда адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, метеоусловия и всегда тщательно следить за своим снаряжением. Не испытывайте судьбу без соответствующей подготовки и соблюдайте все меры предосторожности!» – обращается к спортсменам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь