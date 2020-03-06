На границе Крыма задержаны двое мужчин, находящихся в федеральном розыске

В пункте пропуска «Армянск», при попытке пересечения границы Крыма, задержаны двое разыскиваемых за уголовные преступления.

При проведении пограничного контроля был задержан 36-летний гражданин Украины, который при предыдущем посещении Крыма совершил кражу в одном из магазинов Керчи, и был объявлен в федеральный розыск.

Позже, при проверке документов, был задержан гражданин России 1993 года рождения, следующий из Чернигова, в отношении которого было заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Оба гражданина переданы полиции, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по РК.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь