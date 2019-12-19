На границе с Украиной задержали преступника в федеральном розыске

31-летнего уроженца Средней Азии подозревают в подделке акцизных марок, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Крым.
Его задержали на контрольно-пропускном пункте “Армянск” при попытке пересечь границу с соседним государством. По информации сотрудников пограничного управления ФСБ, сейчас мужчина обвиняется в сбыте товаров без акцизных марок и их подделке.
“После тщательной проверки и составления необходимых документов задержанный передан сотрудникам МВД для осуществления дальнейших процессуальных действий. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет”, – говорится в сообщении.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото armyansk.krimchel.ru
Источник: Вести.Севастополь