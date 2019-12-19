На границе с Украиной задержали преступника в федеральном розыске

19 декабря 2019     18
На границе с Украиной задержали преступника в федеральном розыске

31-летнего уроженца Средней Азии подозревают в подделке акцизных марок, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Его задержали на контрольно-пропускном пункте “Армянск” при попытке пересечь границу с соседним государством. По информации сотрудников пограничного управления ФСБ, сейчас мужчина обвиняется в сбыте товаров без акцизных марок и их подделке.

“После тщательной проверки и составления необходимых документов задержанный передан сотрудникам МВД для осуществления дальнейших процессуальных действий. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет”, – говорится в сообщении.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото armyansk.krimchel.ru

Источник: Вести.Севастополь

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