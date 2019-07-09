На границе с Украиной увеличилось число нарушителей пропускного режима

За последние две недели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым все чаще задерживают граждан Украины, пытающихся въехать в Россию, но при этом имеющих ошибки в документах.

Только за последнюю неделю пограничники не пропустили на полуостров более двадцати граждан Украины. Все они привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства. Отсутствие печатей, какие-то подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта или миграционной карты всегда настораживают пограничников. Встречаются и фотографии, вклеенные самостоятельно: владельцы паспортов объясняют это тем, что они достигли 25- или 45-летнего возраста и решили в домашних условиях сменить фото.

Многие владельцы таких подправленных документов знают, что их могу не пропустить на границе и берут с собой наличные деньги, чтобы предложить взятку сотрудникам службы. Один из таких случаев произошел в июне в пункте пропуска «Армянск».

Источник: Вести.Севастополь