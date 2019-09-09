На границе с Украиной ФСБ задержала двоих мужчин, находившихся в розыске

9 сентября 2019     23
На границе с Украиной ФСБ задержала двоих мужчин, находившихся в розыске

Пограничники задержали граждан Украины и России в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой».

«Выявлен гражданин Украины, 1979 года рождения, который с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за совершение преступления на территории Республики Крым», – сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

Въехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой» попытался украинец, подозреваемый в мошенничестве.

А житель Симферопольского района, которого с 2016 года правоохранители разыскивают за кражу с причинением значительного ущерба хотел покинуть территорию Крыма через пункт пропуска «Армянск».

Задержанные были переданы МВД для дальнейших разбирательств.

Источник: Вести.Севастополь

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