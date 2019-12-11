На грант жители ул. Островской обустроили сквер с беседкой

Красота в награду за инициативу. Около дома №18 на улице Надежды Островской завершилось благоустройство территории. На месте, где раньше стояли лишь две самодельные скамейки, теперь беседка и сквер.

На реализацию проекта ушло более полутора миллионов рублей, при этом 65 тысяч из них – это деньги местных жителей. В прошлом году они организовали территориальное общественное самоуправление. При этом в правительстве города для ТОСов ежегодно выделяются гранты. В 2020-м лучшие проекты благоустройства, выполненные силами общественных самоуправлений, смогут получить на реализацию от 1 до 3 миллионов рублей. Финансирование растёт с каждым годом, как и число ТОСов в регионе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь