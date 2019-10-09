На два дня Севастополь станет столицей кинофестиваля «Кадетский взгляд»

Предыдущие три фестиваля проводились в Оренбурге и Краснодаре, а в этом году конкурсантов из 31 довузовского образовательного учреждения Министерства обороны России принимает Севастополь.

Завтра, 10 октября, в филиале Нахимовского военно-морского училища пройдет церемония открытия Всеармейского кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд».

После официальной части участники посадят деревья и установят таблички с названиями своих учебных заведений около маяка «Кадетский ориентир».

На кинофестиваль были присланы фильмы, снятые по теме: «Путешествие по России: «Я другой такой страны не знаю». Жюри конкурса будет оценивать сценарий фильма, работу оператора, звукорежиссера и монтажера.

Фестиваль завершится 11 октября. Его гостей ждет не только яркая церемония награждения, но и показ кораблей и авиации Черноморского флота на рейде Стрелецкой бухты. Организаторы обещают, что это зрелище будет сравнимо по масштабу с парадом в день ВМФ.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта kpku.mil.ru

Источник: Вести.Севастополь