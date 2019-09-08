На двух избирательных участках Севастополя не заработали КОИБы

8 сентября 2019     46
На двух избирательных участках Севастополя не заработали КОИБы

Комплексы обработки избирательных бюллетеней не заработали на 2 участках в Гагаринском районе №55 и 59 – туда были направлены технические группы Севизбиркома. А вообще КОИБами на этих выборах оснастили 100% участков.

Сбой связан с тем, что типография изготовила бюллетени, не соответствующие техническим требованиям. Рамка, которая идёт по периметру текста, должна быть не шире 1 мм, а произошло утолщение этой рамки. КОИБы образца 2017 года такие бюллетени не распознают и не засчитывают. Но на участках также установлены КОИБы-2010, для них толщина рамки не имеет значения.

Типографии накануне пришлось перепечатывать часть тиража: это около 50% по 6 округам, кроме первого и восьмого (там используются только КОИБы-2010), и с новыми бюллетенями все комплексы, кроме двух участков, заработали.

Как рассказал сегодня утром председатель Севизбиркома Сергей Даниленко, была попытка через производителей комплексов решить эту проблему с рамкой, но они ответили, что перепрограммировать их невозможно.

“Поэтому разговоры, что можно прийти принести флешку, на которой будут прописаны поддельные результаты голосования, не имеют под собой основания”,- объясняет глава Севизбиркома. Это технически невозможно.

На двух участках, где не работают КОИБы, будет ручной подсчёт голосов. Более того, на каждом округе после завершения голосования будут выбраны три участка, где пройдёт ручной переполняет голосов. Какие это будут участки, пока неизвестно. Эта информация хранится в секрете от членов этих избиркомов.

Источник: Вести.Севастополь

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