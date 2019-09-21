На двух пляжах Крыма обнаружены бомбы времен Великой Отечественной

21 сентября 2019     16
На двух пляжах Крыма обнаружены бомбы времен Великой Отечественной

В акватории Черного и Азовского морей сотрудники МЧС обезвредили авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

В Азовском море в бухте Булганак недалеко от берега на глубине двух метров были обнаружены две авиационные осколочные бомбы весом 10 кг. Их не стали транспортировать на берег и уничтожили прямо в воде.

Еще одну бомбу – только на этот раз фугасную весом в 250 кг – обнаружили напротив дельфинария «Немо» в Феодосии, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым. Она лежала на глубине 2,5 метра, на расстоянии 10 метров от берега. И ее тоже подорвали в воде. После этого водолазы обследовали акваторию в поисках других взрывоопасных предметов.

В целом с начала года пиротехники Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили 18161 взрывоопасных предметов как на суше, так и в воде в различных районах полуострова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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