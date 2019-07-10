На двух пляжах Севастополя нашли артиллерийские снаряды

Один – на пляже Северной стороны при реконструкции парка. Второй – в Камышовой бухте в метре от берега. О подробностях обезвреживания пишет пресс-служба управления Росгвардии по г. Севастополю

В находке с Северной стороны специалисты инженерно-технической группы ОМОН опознали артиллерийский снаряд калибра 105-мм для немецкой полевой гаубицы. Боеприпас находился на боевом взводе.

Второй, из Камышовой бухты, определили как бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд от противотанковой пушки образца 1941 года.

Источник: Вести.Севастополь Сейчас оба опасных объекта уничтожены.

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