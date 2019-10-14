На девяти улицах Гагаринского района в понедельник не будет воды

Сегодня, 14 октября, “Водоканал” проводит аварийные работы в Гагаринском районе. В 22.00 отключат воду на улицах: Б. Михайлова, 3 и 3а, Т. Шевченко, 18-26, Героев Бреста, Читинской, Усадебной и Жасминной. Воды не будет приблизительно до 8.00 часов 15 октября.

Аварийные работы уже на внутридомовых сетях холодного водоснабжения ведет также «УК «Гагаринского района-2», поэтому ориентировочно до 17 часов воды не будет в районе улиц Колобова, в домах с 15 по 35-ый, Астана Кесаева с 5 по 17-ый и на пр. Октябрьской революции, с 40 по 58-ой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь