На девяти улицах Гагаринского района в понедельник не будет воды

14 октября 2019     19
На девяти улицах Гагаринского района в понедельник не будет воды

Сегодня, 14 октября, “Водоканал” проводит аварийные работы в Гагаринском районе. В 22.00 отключат воду на улицах: Б. Михайлова, 3 и 3а, Т. Шевченко, 18-26,  Героев Бреста, Читинской,  Усадебной и Жасминной.  Воды не будет  приблизительно до 8.00 часов 15 октября.

Аварийные работы уже на внутридомовых сетях холодного водоснабжения ведет также «УК «Гагаринского района-2», поэтому ориентировочно до 17 часов воды не будет в районе улиц Колобова, в домах с 15 по 35-ый, Астана Кесаева с 5 по 17-ый и на пр. Октябрьской революции, с 40 по 58-ой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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