На доверчивости знакомых жительница Севастополя «заработала» 3,4 млн рублей

39-летнюю женщину подозревают в мошенничестве на сумму более 3,4 млн рублей. Ее удалось задержать сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району.
С 2015 года женщина занимала у знакомых крупные денежные суммы из-за «тяжёлых жизненных обстоятельств». Чтобы не вызывать подозрений, писала расписки. Когда люди требовали вернуть им деньги, подозреваемая сообщала, что нужно еще немного подождать: пока она не может отдать сумму назад. При этом деньги тратила на собственные нужды.
Установлено уже 10 фактов мошенничества. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность жительницы города к похожим преступлениям. На женщину возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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