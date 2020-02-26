На доверчивости знакомых жительница Севастополя «заработала» 3,4 млн рублей

39-летнюю женщину подозревают в мошенничестве на сумму более 3,4 млн рублей. Ее удалось задержать сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району.

С 2015 года женщина занимала у знакомых крупные денежные суммы из-за «тяжёлых жизненных обстоятельств». Чтобы не вызывать подозрений, писала расписки. Когда люди требовали вернуть им деньги, подозреваемая сообщала, что нужно еще немного подождать: пока она не может отдать сумму назад. При этом деньги тратила на собственные нужды.

Установлено уже 10 фактов мошенничества. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность жительницы города к похожим преступлениям. На женщину возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь