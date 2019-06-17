На долги по зарплате севастопольцы смогут пожаловаться по «горячей линии»

С 19 по 21 июня в Севастополе будет работать “горячая линия” по вопросам задолженности по зарплате, сообщила пресс-служба прокуратуры города в понедельник.

«По телефону “горячей” линии работники предприятий-должников – ООО «Холдинг Южный», ООО «Глассок Севастополь», ОАО «Инкерстром», перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в прокуратуру г. Севастополя для подготовки в их интересах заявлений в суд о выдаче судебных приказов», – говорится в сообщении.

Телефон горячей линии – +7(978)000-14-53. Звонки принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

В декабре 2018 года в отношении ООО “Холдинг Южный” возбуждено уголовное дело из-за долга по заработной плате в сумме 4,3 миллиона рублей. 54 работника фирмы не получали заработанного с июня по сентябрь текущего года.

Руководство “Глассок Севастополь” задолжало своим сотрудникам более миллиона рублей, 9 работников не получали зарплату с июня по сентябрь 2018 года.

Источник: Вести.Севастополь