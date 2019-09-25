На дорогах Севастополя обновляют дорожную разметку

Работы уже проведены на 55 автодорогах из 83 запланированных.

«В первую очередь разметка обновляется на дорогах с большой интенсивностью движения транспортных средств, поэтому работы проводятся преимущественно в ночное время», – рассказал начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения «Севастопольского Автодора» Сергей Волков.

По его словам, было также обновлено около 850 пешеходных переходов. В местах массового скопления людей и около образовательных учреждений разметка наносится жидким пластиком.

К настоящему времени «Севастопольский Автодор» уже завершил работы на 55 дорогах из 83 запланированных. А с начала года полностью обновлена разметка на 223 автодорогах общей протяжённостью свыше 800 километров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь