На дорогах Севастополя обновляют дорожную разметку

25 сентября 2019     14
На дорогах Севастополя обновляют дорожную разметку

Работы уже проведены на 55 автодорогах из 83 запланированных.

«В первую очередь разметка обновляется на дорогах с большой интенсивностью движения транспортных средств, поэтому работы проводятся преимущественно в ночное время», – рассказал начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения «Севастопольского Автодора» Сергей Волков.

По его словам, было также обновлено около 850 пешеходных переходов. В местах массового скопления людей и около образовательных учреждений разметка наносится жидким пластиком.

К настоящему времени «Севастопольский Автодор» уже завершил работы на 55 дорогах из 83 запланированных. А с начала года полностью обновлена разметка на 223 автодорогах общей протяжённостью свыше 800 километров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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