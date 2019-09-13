На дорогах Севастополя появится асфальт нового качества

13 сентября 2019     21
На дорогах Севастополя появится асфальт нового качества

На асфальтобетонном заводе “Севастопольского Автодора” у села Штурмовое завершается наладка нового оборудования. Какие процессы теперь будет контролировать автоматика и когда изготовленный по новым технологиям асфальт начнут укладывать на дороги Севастополя?

За 15 лет работы инженером Владимир Борисов настраивал оборудование в разных городах России. В Севастополе краснодарский специалист запускает новые горелки на асфальтобетонном заводе “СевАвтодора”. С такими современным установками, признается наладчик, приходится работать нечасто. Они дорогие, иногда дороже, чем сам завод. 

«Это одно из новых поколений горелок с микропроцессорной системой управления, которая программируется через внешний терминал: все параметры, все характеристики забиваются, – говорит Владимир Борисов, инженер по автоматизации, настройщик контрольно-измерительных приборов. – Описание настройки контроллера и управления всей горелкой где-то листов 200. И это надо знать!»

Зато, настроив один раз, больше не придется контролировать ни температуру – что постоянно приходилось делать с дизельными горелками – ни дозировку при загрузке компонентов. Оборудование собрано в Тульской области из итальянских комплектующих.

В ходе модернизации было установлено две новых газовых горелки. Та, что мощностью более 8 мегаватт, предназначена для разогрева каменных материалов: песка, щебня. А греть битум будет уже менее мощная установка на 1,5 мегаватта. Обе горелки, в отличие от старых, экономичны, полностью автоматизированы и работают быстрее.

Отсюда сразу два эффекта: снижение себестоимости и повышение объемов производства. Если раньше в час выпускалось до 60 тонн асфальтобетонной смеси, то теперь завод сможет выдавать от 80 до 120 тонн. Установка высокопроизводительных горелок потребовала масштабных подготовительных работ: до недавнего времени газа не было, а электричеством весь завод обеспечивал дизельгенератор.

«Первый этап: подключение городской к электросети – мы прошли – запустились в мае, – говорит Николай Сидякин, начальник асфальтобетонного завода ГБУ “Севастопольский Автодор”. – Второй этап – это газ. Сейчас закончен монтаж линии».

Разгар дорожных работ сместил запланированную модернизацию с 1 августа на середину сентября. Недельную паузу, необходимую для переоборудования, используют для ремонта котла.

Руководству предстоит решить и более глобальные проблемы: на заводе до сих пор нет ограждения, в два раза нужно увеличить емкость бункера для минерального порошка.

Сегодня завод должен быть запущен, первые образцы асфальта уложат тут же, на производственной площадке, а образцы полученной смеси отправят в лабораторию для проверки качества. Если тест будет пройден, то уже с 16 сентября асфальт, изготовленный на новом оборудовании, будут использовать при ремонте городских дорог.

Ильдар Саудабаев, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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