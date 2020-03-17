На дорогах Севастополя установят «плавающие» люки

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги на 30 улицах города.

В Севастополе дорожники ведут строительно-монтажные работы на трех десятках улиц, на 15 из них – сейчас меняют асфальт. Новое покрытие на проезжей части и тротуарах появится в ближайшее время.

Кроме этого, в 2020 году канализационные люки в городе заменят на люки плавающего типа. Особенность их конструкций в том, что люки установят на саму автодорогу, а не на бетонное кольцо. Положение люка обеспечит его стабильность и решит проблему их разрушения из-за большой нагрузки от проезжающих по ним автомобилей, сообщает пресс-служба транспортного департамента Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Департамента транспорта Севастополя

Источник: Вести.Севастополь