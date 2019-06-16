На Евразийских играх в Севастополе Анатолий Горячок установил новый рекорд России

16 июня 2019     22
На Евразийских играх в Севастополе Анатолий Горячок установил новый рекорд России

Вечером 16 июня 40-летний севастополец, мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по пауэрлифтингу Анатолий Горячок поднял штангу весом в 300 кг при собственном весе 74 кг. И этот результат в становой тяге можно считать новым национальным рекордом.

В 2017 году Анатолий поднял вес в 292,5 кг и замахнулся на 315 кг, но зафиксировать вес в руках у него тогда не получилось. И вот сегодня в присутствии тысячи зрителей на площади Нахимова севастополец “красиво и технично” – так охарактеризовал его действия ведущий – поднял 300-килограммовую штангу.

Источник: Вести Севастополя

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