На ж/д вокзале Севастополя был потушен условный пожар

В здании железнодорожного вокзала Севастополя из-за пожара обрушилась кровля. Внутри остались люди. По такому сценарию сегодня прошли масштабные учения МЧС. В ликвидации последствий условного ЧП были задействованы около 200 человек и более 50 единиц техники.

Площадь здания железнодорожного вокзала – почти 3 тысячи квадратных метров. По сценарию, из-за газосварочных работ загорелась кровля. Когда сработала сигнализация, дежурный персонал постарался потушить очаг возгорания самостоятельно, но попытка провалилась.

Сообщив о чрезвычайном происшествии в МЧС, сотрудники начали эвакуацию людей из здания. На место оперативно прибыли дежурные подразделения пожарно-спасательного гарнизона Севастополя. К этому времени огонь уже распространился по всей крыше.

Сотрудники МЧС сразу сформировали оперативный штаб пожаротушения и приступили к поиску пострадавших. В здании вокзала остались двое. Их удалось вывести на свежий воздух. Людям сразу оказали первую медицинскую помощь и условно госпитализировали.

«Также на месте пожара была задействована высотная техника – это АЛ-30 и АЛ-50, по которой также подавались лафетные стволы – стволы большой водоотдачи на кровлю здания. У нас по сценарию пожар получил развитие, и кровля обрушилась внутрь здания. Поэтому был установлен сигнал экстренного отхода с места проведения условного пожара, и все элементы были успешно выполнены. Учения проведены на оценку “Хорошо”, – сообщил Алексей Гусев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

В ликвидации возгорания было задействовано более 200 человек и около 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд, который прибыл специально из Симферополя. С его помощью тушили пожар со стороны перрона. С возобновлением железнодорожного сообщения с материком правила безопасности стали особенно актуальными.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь