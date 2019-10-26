На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы

26 октября 2019     8
На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы

В районе железнодорожной станции Багерово в Ленинском районе Крыма местные жители обнаружили металлические предметы, внешний вид которых напоминал боеприпасы. Они тут же позвонили в МЧС.

На место выехали пиротехники. Обнаруженные предметы они идентифицировали как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 50 кг и две осколочные авиабомбы по 10 кг (АО-10). После обследования находки увезли на полигон, где их уничтожили с соблюдением всех требований безопасности.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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