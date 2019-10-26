На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы

В районе железнодорожной станции Багерово в Ленинском районе Крыма местные жители обнаружили металлические предметы, внешний вид которых напоминал боеприпасы. Они тут же позвонили в МЧС.
На место выехали пиротехники. Обнаруженные предметы они идентифицировали как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 50 кг и две осколочные авиабомбы по 10 кг (АО-10). После обследования находки увезли на полигон, где их уничтожили с соблюдением всех требований безопасности.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото МЧС Республики Крым
Источник: Вести.Севастополь