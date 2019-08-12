На железнодорожной части Крымского моста началось тестирование системы освещения

12 августа 2019     24
На железнодорожной части Крымского моста началось тестирование системы освещения

Работу системы освещения проверяли на километровом участке железной дороги, который расположен ближе к Тамани. 150 светильников закреплены на стойках, установленных через 13-16 метров, сообщает Крыминформ.

Светильники – влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса. Поток света – направленный, для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету.

В целом на мосту установят почти 2,5 тысячи светильников, которые будут автоматически включаться в часы, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться утром. Важно еще и не превысить порог яркости, чтобы свет не ослеплял машинистов поездов. Более того, каждый участок должен освещаться равномерно, от этого зависит безопасность движения.  

Установлены уже больше половины опор освещения. По мере монтажа идет и тестирование работы светильников.

Служба информации “Вести – Севастополя”

Источник: Вести.Севастополь

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