На железнодорожном вокзале Симферополя задержан мужчина с патронами

Внимание сотрудников Крымского линейного управления МВД России на транспорте привлек мужчина, который пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Отряд, патрулировавший ж/д станцию «Симферополь», доставил нарушителя в служебное помещение, чтобы составить на него административный протокол. Но в итоге сотрудникам МВД пришлось возбуждать на мужчину уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Дело в том, что во время личного досмотра у 33-летнего симферопольца были обнаружены 50 патронов в коробке. При этом никаких разрешительных документов на хранение данного вида патронов у мужчины не было.

Экспертиза показала, что данный вид патронов относится к спортивно-охотничьим. Они предназначены для стрельбы из мелкокалиберных винтовок и пистолетов. Также выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за похищение чужого имущества. А теперь его будут судить за незаконное хранение боеприпасов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Крымского линейного управления МВД на транспорте

Источник: Вести.Севастополь