На земле рудоуправления в Балаклаве построят гостиничный комплекс

9 августа 2019     21
На земле рудоуправления в Балаклаве построят гостиничный комплекс

Перенос Балаклавской дробильно-обогатительной фабрики в Псилерахский карьер планируется завершить весной 2020 года. Об этом шла речь сегодня во время поездки и.о. заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко в Балаклаву.  Территория, на которой находится фабрика сейчас, будет передана городу, и на этом месте появятся отель, одноэтажный торгово-развлекательный и медицинский центры, а также парковка, сообщает пресс-служба правительства. Таков проект развития Балаклавской бухты, одобренный президентом России.

Маневровый район дробильно-обогатительной фабрики вместе с железнодорожными путями, локомотивным депо, весовым хозяйством и бункерной галереей будет демонтирован. Одновременно с этим идут работы в маневровом районе Кадыковской дробильно-обогатительной фабрики, куда будут перенесены мощности из Балаклавы. Перенос второй очереди планируется как раз весной 2020 года.

«Сейчас мы находимся на стадии заключения договоров на поставку оборудования, маневровый район Балаклавы закрыт. Осенью будет произведена планировка территории и сама площадка будет готова к передаче», – сообщил Валерий Немченко, генеральный директор АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького».  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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