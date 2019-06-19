На землях под ИЖС в Севастополе возводят многоквартирные дома

19 июня 2019     18
На землях под ИЖС в Севастополе возводят многоквартирные дома

Проверяли одно нарушение, нашли другое. Жители Трудовой улицы пожаловались в департамент городского хозяйства на соседнее строение, которое выходит за границы участка. На место выехали геодезисты, чтобы измерить расстояние, и обнаружили, что на земле под индивидуальное жилищное строительство стоит пятиэтажный многоквартирный дом с мансардой. Его жильцы пояснили: приобретали недвижимость ещё в украинский период.

Однако теперь судьба здания под вопросом. Представители правительства объявили, что намерены судиться с застройщиком, чтобы заставить его привести документы в соответствие, иначе дом придется сносить. Похожих случаев, когда на землях ИЖС возводят многоквартирные дома и мини-гостиницы, с начала года зафиксировано уже несколько. Растёт и статистика, сколько строений в регионе выходит за границы своих земельных участков.

«Мы сейчас проводим обследование на 142 объектах, – рассказывает заместитель директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. – Какие дальше действия, мы будем решать через суд, то есть обращаться с иском в суд, чтобы привели это всё в правовое поле».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

ФСБ задержала в Крыму украинца, который был объявлен в международный розыск
ФСБ задержала в Крыму украинца, который был объявлен в международный розыск

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который с 2010 года был объявлен Интерполом в международный розыск. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по …


В Севастополе осужден бывший судебный пристав
В Севастополе осужден бывший судебный пристав

Гагаринский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении судебного пристава. Его признали виновным в превышении должностных …


В Севастополе пройдет театральный фестиваль «Zакрытый покаZ»
В Севастополе пройдет театральный фестиваль «Zакрытый покаZ»

С 24 по 30 июня во Дворце культуры рыбаков (он же КИЦ) севастопольцы смогут увидеть спектакли малых театров России. В …


На землях под ИЖС в Севастополе возводят многоквартирные дома
На землях под ИЖС в Севастополе возводят многоквартирные дома

Проверяли одно нарушение, нашли другое. Жители Трудовой улицы пожаловались в департамент городского хозяйства на соседнее строение, которое выходит за границы …


Украина нанесла массированный удар по Донецку
Украина нанесла массированный удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по западной части Донецка. Как рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты