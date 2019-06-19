На землях под ИЖС в Севастополе возводят многоквартирные дома

Проверяли одно нарушение, нашли другое. Жители Трудовой улицы пожаловались в департамент городского хозяйства на соседнее строение, которое выходит за границы участка. На место выехали геодезисты, чтобы измерить расстояние, и обнаружили, что на земле под индивидуальное жилищное строительство стоит пятиэтажный многоквартирный дом с мансардой. Его жильцы пояснили: приобретали недвижимость ещё в украинский период.

Однако теперь судьба здания под вопросом. Представители правительства объявили, что намерены судиться с застройщиком, чтобы заставить его привести документы в соответствие, иначе дом придется сносить. Похожих случаев, когда на землях ИЖС возводят многоквартирные дома и мини-гостиницы, с начала года зафиксировано уже несколько. Растёт и статистика, сколько строений в регионе выходит за границы своих земельных участков.

«Мы сейчас проводим обследование на 142 объектах, – рассказывает заместитель директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. – Какие дальше действия, мы будем решать через суд, то есть обращаться с иском в суд, чтобы привели это всё в правовое поле».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь