На Историческом бульваре найдена мина

Сегодня на Историческом бульваре нашли мину времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Мину обнаружили во время работ по реконструкции Мемориального комплекса. На место происшествия прибыли специалисты МЧС, они извлекли снаряд и увезли его на специализированный полигон, где пройдут процедуры по его безопасному обезвреживанию.

Как говорится в сообщении, изъятие и транспортировка боеприпаса прошли успешно.

Накануне в акватории Севастополя уничтожили авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны. Работы по ликвидации снаряда проходили од руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева.

Фото: пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

Источник: Вести.Севастополь