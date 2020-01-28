На Кавказском побережье проходят учения черноморских комплексов «Бастион» и «Бал»

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» из состава берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота совершили марш на полигон боевой подготовки на Кавказском побережье.

Там они провели развёртывание пусковых машин и машин боевого управления и выполнили электронные пуски по морским целям.

Следующим этапом учений будет выполнение нормативов по выводу комплексов из-под удара, смене огневых позиций, оборудованию и маскировке новых мест дислокации. В учениях задействовано более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь