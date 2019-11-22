На Камышовом шоссе заработают фонари

На Камышовом шоссе в выходные станет светло. Завтра фонари заработают в тестовом режиме.

Уже две недели реконструкцию объекта ведет новый подрядчик. Под его началом – три компании, которые занимаются разными частями проекта. Вскоре появится и четвёртая.

22 мачты освещения – это ровно половина того, что уже смонтировано. До конца месяца участок от Фиолентовского кольца до моста будет освящён полностью. Столбы установил ещё предыдущий подрядчик, а подключает уже новый. Сами светильники собирают в Севастополе.

«В технопарке Маяк у нас организована сборка. Раньше мы находились в другом месте, то есть работают севастопольцы. Ну, это такая крупноузловая сборка, скажем так, – объясняет Александр Изосимов, коммерческий директор компании-подрядчика. – Приходят запчасти, мы их тут соединяем и получаем светильники».

Следующий участок: от остановки ДРСУ в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе – а это 30 опор – начнут освещать в следующем месяце. Пока строят ливнёвки и укладывают коммуникации, смонтировать линию невозможно. Расширяет Камышовое шоссе Севастопольский Автодор. Его сотрудники уже заказали аудит состояния объекта.

«Вкратце: на участке, где уложено 2 слоя асфальтобетонного покрытия, образовалась так называемая колейность. Но это не смертельно, – говорит Сергей Красюк, директор ГБУ “Севастопольский автодор”. – Есть 2 участка, где подготовлено щебёночное основание. Если оно находится в удовлетворительном состоянии, работоспособном, то в этом году мы успеем там выполнить дорожное покрытие, то есть положить 2 слоя асфальтобетона».

С инженерными сетями хотят закончить к апрелю, мост сдать в мае, а движение открыть к лету. Новый срок ремонта Камышового шоссе по новому контракту – до сентября следующего года.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь