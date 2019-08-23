На катерах могут появиться экраны с температурой воды в Чёрном море

На прогулочных катерах могут появиться табло, показывающие температуру воды в Чёрном море в разных частях полуострова. Не секрет, что в зависимости от погодных условий разница может достигать 10 градусов. Данные попытались обобщить молодые севастопольские учёные.

В природе нет ничего более непредсказуемого, чем море – уверен капитан катера Руслан Сложнёв. Пример тому – разница температуры воды на пляжах. Порой она превышает семь градусов.

«Порой бывает так, что меняются течения, ветра, и на пляже Васили может быть, допустим, 16, на Золотом пляже – 18, а на Яшмовом может быть 24», – говорит Руслан Сложнёв, капитан пассажирского катера.

Понимая, как погодная арифметика может испортить планы туристов, любящих воду потеплее, Руслан Сложнёв с удовольствием откликнулся на просьбу молодых севастопольских учёных установить в машинном отделении катера температурный трекер и передавать с него данные на борт катера и в интернет.

«Датчик стоит в кингстоне, и когда корабль на ходу, двигатели работают, помпы качают воду, и забортная вода проходит через фильтр, и здесь делается замер», – говорит Дмитрий Репков, создатель интернет-карты температуры моря.

Дмитрий Репков с друзьями установили температурные буи в море в 20-30 метрах от берега и создали специальный сайт, на котором круглосуточно можно увидеть температуру воды на разных пляжах. За сутки этот сайт посещает почти 60 тысяч человек.

«Идея родилась очень просто, такую информацию найти даже в интернете довольно сложно. Из-за того, что мы живём в Балаклаве, нам постоянно звонили знакомые, спрашивали, какая температура воды, уже надоело отвечать на эти вопросы, и мы озадачились, как это автоматизировать», – говорит Дмитрий Репков.

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За 4 года создатели сайта установили в Чёрном море 14 температурных буёв, работающих на аккумуляторах, которые заряжаются солнечными батареями. С марта по ноябрь они быстро накапливают энергию, а вот зимой в измерениях приходится делать паузу.

Но и в холодное время года сайт продолжает работать. Тогда его администраторы опираются на данные со спутников, которые измеряют тепловое излучение от поверхности воды. Эта информация есть на специальных международных сайтах, но профессиональные исследователи Чёрного моря говорят, данные севастопольских энтузиастов оказались точнее, чем спутниковые.

«Спутники меряют яркость восходящего излучения, меряют температуру поверхности воды, а нам интересно, что там под этой поверхностью творится. Не всегда температура на поверхности будет для нас также комфортна, как температура на глубине 1 метр», – говорит Артём Мизюк, заведующий лабораторией численного моделирования Морского гидрофизического института РАН.

Сейчас в планах у Дмитрия Репкова продолжить сотрудничество с учёными. Их разработкой уже заинтересовались не только в Морском гидрофизическом, но и в институте медицинской климатологии и реабилитации имени Сеченова. В перспективе команда Дмитрия планирует замерять данные сразу на трех глубинах: метр, 5 и 12 метров, учитывать рельеф, течения и делать прогноз температуры морской воды на день вперёд.

Анна Шустер, Антон Кузнецов, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь