На кинофестивале в Севастополе нахимовцы представили фильм о переходе в Кронштадт

В Нахимовском военно-морском училище сегодня открылся кинофестиваль любительских короткометражных фильмов “Кадетский взгляд”. Всеармейский конкурс видеоработ, где участвуют все довузовские образовательные учреждения Минобороны, проходит уже в четвертый раз. Но Севастополь принимает его впервые.

Первая часть торжественного открытие прошла на плацу. Двадцать команд-участниц выстроились с табличками с названиями своих училищ. Географический размах – от Сибири до Краснодара. Вступительное слово взяли заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Липилин и начальник управления военного образования Министерства обороны Игорь Муравлянников.

«Здесь под единым девизом “Путешествие по России: я другой такой страны не знаю” наши воспитанники и воспитанницы показывают красоту и мощь нашей Родины, показывают свой взгляд на жизнь», – сказал Игорь Муравлянников.

Кадеты-нахимовцы продемонстрировали строевые приемы с оружием. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с матросским танцем “Яблочко”. Громко заявили о себе морские пехотинцы. Они провели показательное выступление, в том числе по рукопашному бою. Затем участники переместились в кадетский сквер, где их приветствовали артисты в образах Екатерины Великой и князя Потемкина. Каждая делегация, прибывшая на кинофестиваль, установила на столбах свою табличку-указатель и высадила деревья вокруг маяка “Кадетский ориентир”.

Севастопольские «нахимовцы» на фестивале презентуют фильм о нелегкой службе моряка “Дорога домой”, который сняли за 22 дня своего первого дальнего похода.

«Мы обогнули всю Европу на корабле “Перекоп”. Наш маршрут начинался в Севастополе, проходил через Сеуту и закачивался в Кронштадте. Мы увидели, что все-таки дома лучше всего», – говорит Артем Гилко. «Цель этого конкурса – развитие творчества детей. Мы не только учимся и стремимся стать военными, но и одаренными, творчески развитыми», – рассказывает Александр Попов, начальник Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Лучшие работы будут объявлены завтра на церемонии награждения, которая завершится показом военных кораблей и авиации Черноморского флота в Стрелецкой бухте.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь