На кинофестивале «Святой Владимир» севастопольцам покажут 90 фильмов

19 октября 2019     19
На кинофестивале «Святой Владимир» севастопольцам покажут 90 фильмов

В Севастополе в Доме офицеров флота сегодня открылся фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания “Святой Владимир”. Он проходит уже в пятый раз при поддержке министерства культуры России. 

Председателем жюри фестиваля стал известный режиссер и сценарист Юрий Кара. Также работы будут оценивать режиссер-документалист Сергей Дебижиев (он снимает на полуострове фильм-зрелище «Крым небесный»), актер Кирилл Полухин, общественный деятель и публицист Ольга Семенова, продюсер Александр Гундоров.

Жюри отсмотрело 318 работ, присланных на конкурс, и отобрало 52 фильма. Все они были сняты в 2018-19 годах – таково условие конкурса. Победителей определят в шести номинациях:

•             игровой полнометражный фильм,

•             игровой короткометражный фильм,

•             документальный полнометражный фильм,

•             документальный короткометражный фильм,

•             анимационный фильм,

•             православная телепрограмма.

Еще 43 работы покажут вне конкурса. Севастопольцы смогут увидеть все эти фильмы до 23 октября в кинотеатрах «Москва» и «Победа». Расписание сеансов можно посмотреть здесь.

Почетными гостями кинофестиваля стали Народный артист России Юрий Назаров, актеры Валерий Гришко и Вадим Андреев.

“В этом году мы получили поддержку президента, министерства культуры и фонда президентских грантов. Поэтому мы постараемся провести фестиваль на достойном уровне”, – сказала на церемонии открытия организатор фестиваля Елена Иванниченко.

Вход на все сеансы и встречи с создателями фильмов бесплатный.

О том, какие работы были присланы на фестиваль в прошлом году, можно почитать здесь.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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