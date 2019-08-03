На кинофестиваль «Солнечный остров» приедет Ирина Муравьева

3 августа 2019     18
На кинофестиваль «Солнечный остров» приедет Ирина Муравьева

С 31 августа по 5 сентября в Евпатории пройдет III фестиваль детского и семейного кино “Солнечный остров”. Церемония открытия состоится на Театральной площади, там смонтируют кинотеатр под открытым небом на 700 мест. А закрытие и награждение победителей пройдет в Евпаторийском театре им. А.С. Пушкина.

На кинофорум обещала приехать народная артистка России Ирина Муравьева, она проведет для зрителей свой творческий вечер, сообщает РИА Новости Крым.

Фильмы и мультфильмы конкурсной программы днем будут демонстрироваться в двух кинотеатрах города: “Ракета” на проспекте Ленина и “Кино Максимум” на улице 9-го Мая, а вечером увидеть ленты можно будет в ретро-кинотеатре в сквере Героев Чернобыля. Дети, отдыхающие в лагере имени Ю. Гагарина и санатории “Чайка” тоже смогут стать гостями фестиваля «Солнечный остров».

Первый фестиваль детского и семейного кино прошел в Евпатории в сентябре 2017 года, и с тех пор он стал традиционным.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото с сайта culture.ru

Источник: Вести.Севастополь

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