На кладбище в Севастополе неизвестные осквернили более 200 могил

На городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе в Севастополе неизвестные сорвали с крестов таблички с фамилиями умерших. Это произошло в районе миндальной рощи: квартал 46, сектор П.

Как передает НТС, на месте происшествия уже работают правоохранительные органы. В общей сложности повреждены таблички на 200 могилах. Кладбище не охраняется, вечером лишь закрывают центральные ворота, но со стороны железной дороги на территорию можно легко пройти.

За месяц это не первый в городе случай осквернения могил. Так в начале марта в севастопольском поселке Сахарная Головка бомж унес с могилы неизвестного солдата металлическую ограду и сдал ее в металлолом. Нарушителя нашли, он объяснил свой поступок тем, что очень хотел выпить, а денег на алкоголь у него не было.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из видеозаписи в соцсети ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь