На кованой карте России Севастополь отмечен Звездой Героя

Сегодня в Симферополе в сквере имени Тренева открыли уникальный арт-объект, созданный кузнецами из 85 регионов страны. Его назвали “Время Крыма”. Мастера работали над ним больше года, сообщает ТАСС.

Это стилизованная кованая карта России, где каждый регион представлен своим узнаваемым символом: памятником, мостом, гербом, зверем.

На карте Крыма уместилась Генуэзская крепость в Судаке и здание железнодорожного вокзала в Симферополе на сфере. Полуостров с материком связан Крымским мостом. Два города-героя: Севастополь и Керчь – отмечены звездами. Москву можно сразу найти по возвышающей Спасской башне Кремля.

Но это не столько карта, сколько солнечные часы, которые показывают астрономическое время. В центре расположена фигура ангела-хранителя. Следуя за солнцем, он будет указывать время на плоскости карты – там выкованы еще и цифры.

Карта огромная – она заняла площадь в 40 квадратов. Весит это произведение искусства 18 тонн.

«Этот арт-объект станет очередной визиткой нашей республики, символично его открытие в День народного единства. Народное единство – это, прежде всего, целостность нашей истории, взаимоуважение и дружба всех народов, которых объединяет наше большое Отечество», – сказал на открытии кованой карты премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГТРК “Таврида”

Источник: Вести.Севастополь